Dopo aver ereditato la Nazionale spagnola da Hierro al termine dell'avventura mondiale in Russia, Luis Enrique ha ottenuto un secondo posto nel gruppo 4 della Nations League dietro l'Inghilterra e avanti alla Croazia. Ora è arrivato il momento delle qualificazioni all'Europeo del 2020, con la Spagna inserita nel girone F e pronta a esordire con le sfide contro Norvegia e Malta. In questi giorni la Nazionale spagnola è in ritiro ma Luis Enrique, per concedere un po' di svago alla sua squadra, ha portato tutti i calciatori a giocare al laser tag. Si tratta di una variante del paintball, in cui vengono utilizzate delle armi laser. Un gioco a squadre per concedersi qualche ora di svago e per rafforzare ulteriormente lo spirito di gruppo.

Le trovate di Luis Enrique

Ma l'attuale Commissario tecnico della Spagna non è nuovo a iniziative di questo genere. Lo ha dimostrato in passato, sia con la stessa Nazionale che al Barcellona. Nei giorni scorsi ha fatto allestire una torretta per seguire dall'alto i movimenti dei suoi calciatori. Qualche mese fa portò la squadra in una "escape room": si tratta di un gioco che consiste nel chiudere i partecipanti all'interno di una stanza, dalla quale potranno liberarsi superando prove fisiche e mentali e risolvendo indovinelli per trovare la via di fuga. Ai tempi del Barcellona, invece, organizzò gare sui kart. Tutte le trovate di Luis Enrique per rafforzare lo spirito di squadra.