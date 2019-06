Andrea Pinamonti non prenderà parte all'Europeo Under 21 con l'Italia. L'attaccante di proprietà dell'Inter, reduce dalle 4 reti realizzate nel Mondiale Under 20 giocato fino alle semifinali con gli azzurrini di Paolo Nicolato, non sarà infatti a disposizione dell'allenatore Gigi Di Biagio a causa di un problema al ginocchio. L'infortunio l'aveva costretto ad abbandonare il ritiro dell'Under 21 nella giornata di mercoledì per essere sottoposto ad accertamenti. Gli esami hanno dato poi il loro verdetto: per l'attaccante classe 1999, l'Europeo termina ancor prima di cominciare. La Commissione medica dell'Uefa ha così dato l'ok alla richiesta della Figc di poter sostituire il giocatore e al posto di Pinamonti Di Biagio ha convocato Federico Bonazzoli, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Padova in Serie B con 8 reti e 3 assist in 35 presenze. Per l'attaccante 22enne, anche lui scuola Inter, all'attivo già 8 partite e 2 centri con la maglia dell'Under 21. Sarà chiamato a rimpiazzare Pinamonti, passato in pochi giorni dalle lacrime per l'eliminazione contro l'Ucraina nei Mondiali Under 20 alla delusione per un infortunio che gli impedirà di partecipare agli Europei Under 21. Questa la lista aggiornata dei 23 convocati:

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Bioty Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Federico Bonazzoli (Padova).

Le date

La squadra azzurra si sta allenando in questi giorni a Bologna, sede del ritiro. L'esordio è previsto per domenica 16 giugno allo stadio Renato Dall'Ara contro la Spagna. Sempre a Bologna, mercoledì 19 giugno, ci sarà la sfida contro la Polonia. La terza e ultima gara del girone, invece, si giocherà a Reggio Emilia sabato 22 giugno contro il Belgio.