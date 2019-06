AUSTRIA-GERMANIA 1-1

14' Waldschmidt (G), 24' rig. Danso (A)

AUSTRIA (3-4-2-1): Schlager, Friedl, Posch, Lienhart, Danso, Schlager, Ullmann, Balic (84′ Honsak), Kalajdzic (77′ Grbic), Ljubicic (55′ Baumgartner), Horvath

GERMANIA (4-4-2): Alex Nubel, Henrichs, Klostermann, Tah, Baumgartl, Eggestein (82′ Koch s.v.), Oztunali, Dahoud, Waldschmidt, Richter (55′ Amiri), Neuhaus (55′ Serdar)

Dopo due vittorie consecutive contro Serbia e Danimarca la Germania U-21 ferma la sua corsa contro l’Austria: allo stadio Friuli finisce 1-1. Un risultato che consente comunque alla squadra allenata da Kuntz di vincere il girone B con 7 punti in tre gare e conquistare il pass per le semifinali dell’Europeo Under 21. Niente da fare per la Danimarca, seconda a 6 punti dopo il 2-0 alla Serbia, ed eliminata. Per i tedeschi vantaggio del centrocampista del Friburgo Gian-Luca Waldschmidt. Poi, 10 minuti più tardi, arriva il pareggio dell'Austria con il calcio di rigore di Danso. ll risultato non cambierà più.

Semifinale con l'Italia?



Ora la Germania aspetta di conoscere l'avversaria in semifinale. Dipenderà dai risultati del gruppo C: i tedeschi potrebbero affrontare la seconda del girone A (Italia) o la prima del gruppo C (una tra Romania e Francia).