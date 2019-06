L'Italia dice addio alle semifinali dell'Europeo Under 21: fatale il pareggio tra Romania e Francia, che vanno entrambe a quota 7 e si qualificano rispettivamente come prima classificata e migliore seconda. Sfuma così la speranza dell'Italia di andare avanti proprio come migliore seconda: i 6 punti, frutto delle vittorie contro Spagna e Belgio, non sono bastati. Proprio la Spagna, vincitrice del nostro girone per effetto della differenza reti, e la Germania, sono le altre due qualificate alle semifinali. E inoltre, sono le squadre europee qualificate alle olimpiadi di Tokyo 2020: un ulteriore beffa per gli azzurrini di Di Biagio.

Il tabellone



Le semifinali sono in programma il 27 giugno: saranno Spagna-Francia e Germania-Romania e si giocheranno a Bologna e Reggio Emilia. La finale è invece prevista domenica 30 giugno allo stadio Friuli di Udine.

Giovedì 27 giugno, ore 21: Spagna-Francia

Giovedì 27 giugno, ore 21: Germania-Romania