"Non sarò più l'allenatore dell'Under 21". Lo ha detto Luigi Di Biagio, nella conferenza stampa post Europei, dopo l'eliminazione dell'Italia. "Abbiamo fatto un ottimo lavoro - ha detto - abbiamo fatto crescere tanti

ragazzi, siamo stati competitivi contro squadre forti, tanti ragazzi sono andati in Nazionale maggiore. Il risultato non è positivo, ma non è un fallimento per me".