Justin Kluivert convocato dalla Nazionale maggiore olandese per le partite di Qualificazione al prossimo Europeo contro Germania ed Estonia (6 e 9 settembre). L'attaccante della Roma era stato inizialmente selezionato per le gare dell'Under 21, ma il Ct Ronald Koeman, dopo l'infortunio di Steven Bergwijn, ha deciso di chiamare il calciatore giallorosso. Una nuova opportunità per l'ex Ajax che ha già debuttato con la Nazionale dei grandi nelle vittorie dell'Olanda dello scorso anno contro Portogallo e Perù.

"Ora mi sento più maturo"

Justin Kluivert dal ritiro olandese ha poi rilasciato delle dichiarazioni sul suo secondo anno in giallorosso e sulla passata stagione: "Mi sento più maturo e sono diventato più forte, devo raggiungere il livello migliore per fare più gol e assist. Lo scorso anno spesso giocavo solo nei finali di partita, in questa stagione ho iniziato entrambe le partite da titolare. Domenica ho iniziato dal primo minuto contro la Lazio, lo scorso anno non ho mai giocato partite così importanti" ha detto l'attaccante giallorosso a AD.NL. "Ho visto tutte le partite dell'Ajax e sono orgoglioso dei miei ex compagni. Nessuno ha giocato bene quanto loro. All'Ajax ho imparato tanto in 10 anni, ma ora sono molto più completo: doso le energie e sono cresciuto tatticamente". Infine chiude sulla Nazionale: "È logico non esser stato convocato, non ho giocato molto. Sono orgoglioso di essere tornato" ha concluso l'attaccante della Roma.