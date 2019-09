Non-league football

Quell'utopia verrà realizzata, ma dopo una strada lunghissima e ancora piene di insidie. A 15 l'academy dei Saints lo saluta, ma nel 2009 (a sedici anni) ecco una nuova chance con una borsa di studio per il calcio a Millfield, nel Somerset, dove trascorre ore in palestra a costruire il suo fisico, oggi una delle sue carte vincenti come difensore centrale. Poi un altro bivio dalla vita: tra le sue opzioni una nuova avventura scolastica negli Stati Uniti o il calcio di sua maestà. Sceglierà la via più dura, nella Southern League Division One South & West, allo Yate Town. In Inghilterra, quelle, sono chiamate "non-league football", perché sono le prime serie al di sotto dei calciatori professionisti della FA. Dopo lo Yate, il contratto arriva col Chippenham Town, altro piccolo balzo in un altro piccolo club, che lo paga, ma solo 45 sterline a settimana. Troppo poche per vivere, troppo poche per quell'aiuto alla sua famiglia. Tyrone, allora, non si perde d'animo e viaggia per la città sulla sua Citroen Saxo: ruote bianche e verdi e freno a mano difettoso - racconta lui - lavorando in un pub e in un ufficio di consulenza per far quadrare i conti.