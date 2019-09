Un derby di Milano in salsa croata che non si è realizzato a causa della partenza dell'ex interista in direzione Bayern Monaco. Ante Rebic e Ivan Perisic avrebbero potuto infiammare la sfida a San Siro tra Milan e Inter, invece si sono ritrovati solamente in questi giorni nel ritiro della nazionale croata in vista delle partite di qualificazione per Euro 2020. Prima della partita contro la Slovacchia, il nuovo attaccante rossonero stava rilasciando un'intervista ai giornalistii, quando due compagni di nazionale "italiani" hanno interrotto le sue parole. Ivan Perisic e Milan Badelj passando vicino a Rebic lo hanno invitato a parlare in italiano. Una battuta che ha infastidito l'ex giocatore dell'Eintracht Francoforte, che ha abbandonato l'intervista: "Per favore, scusatemi. Finiamola qui". Zlatko Dalic, Ct della Croazia, ha commentato l'episodio, minimizzando l'accaduto: "È stato soltanto uno scherzo. Meglio che i giocatori si divertano invece di lamentarsi". Perisic e Rebic si sono ritrovati nella Nazionale croata, dove affronteranno Slovacchia e Azerbaigian. I due in estate si sono scambiati i campionati: l'ex Inter è approdato in Bundesliga, mentre l'ex Francoforte è approdato al Milan nello scambio con André Silva. Il suo derby lo potrà giocare contro Brozovic.