Missione compiuta per la Francia allo Stade de France, teatro del 4-1 rifilato all’Albania sulla strada di Euro 2020. Tre punti che alimentano la corsa dei Bleus nel gruppo H, girone dove a quota 12 punti comandano anche Turchia e Islanda: una bagarre che tornerà d’attualità martedì, quando i campioni del mondo ospiteranno Andorra per cercare l’assalto solitario alla vetta. Un gruppo pronto al prossimo match come il proprio Ct, Didier Deschamps, che in mattinata ha partecipato all’allenamento con i giocatori non scesi in campo sabato sera a Parigi.

Ebbene, come testimoniato dal video della Federcalcio francese pubblicato su Twitter, il 50enne Didì non ha perso la classe che l’ha accompagnato da centrocampista in carriera: protagonista di 16 trofei da calciatore, vinti soprattutto con le maglie di Juventus e Marsiglia, il Ct dei Bleus ha già collezionato 8 titoli da allenatore dove spicca inevitabilmente il Mondiale conquistato in Russia. E tra tocchi illuminanti, colpi ad effetto e pure l’abilità nel segnare di testa, Deschamps regge eccome il confronto con la squadra. Magari la velocità non sarà quella dei tempi migliori, ma il talento col pallone non si può davvero discutere. E sui social qualcuno invoca il suo ritorno in campo a tutti gli effetti.