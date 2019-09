Una conferenza stampa in stile trapattoniano per avvicinarsi alla partita delle partite: la sfida contro l'Inghilterra a Wembley in programma martedì sera a Wembley e valida per le qualificazioni a Euro 2002. Bernard Challandes è carico in vista della sfida ai semifinalisti dell'ultimo Mondiale e lo ha fatto vedere a tutti in conferenza stampa: il commissario tecnico sogna una "partita pazza".

Challandes come il Trap

L'uscita del Ct del Kosovo entra nella lista delle conferenze stampa show sulla scia di quella indimenticabile fatta da Giovanni Trapattoni ai tempi del Bayern Monaco nel 1998. Alla vigilia della gara con l'Inghilterra, Challandes ha caricato i giocatori a modo suo: "Se parlo di una partita pazza non penso solo a mette in campo certi giocatori. Voglio pressing alto che per noi è un lavoro tattico". Il ct è entrato decisamente nella parte e si è lasciato andare alzando la voce e gridando come se fosse già in campo. Il Kosovo è ambizioso e le parole di Challandes lo confermano: "Per noi il pressing non è fine a se stesso, ma ci serve per arrivare al gol. Conta la mentalità che i giocatori hanno sul campo". Il Kosovo è imbattuto in gare ufficiali dal 9 ottobre 2017 (sconfitto dall’Islanda 2-0). Oggi occupa il secondo nel Girone A alle spalle dell’Inghilterra capolista a punteggio pieno, ma con una partita in meno. Sognare in grande però non costa nulla.