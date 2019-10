Il commissario tecnico della Spagna, Robert Moreno ha scelto i convocati per le partite di qualificazione all'Europeo in programma contro Svezia e Norvegia. Le Furie Rosse sono prime nel loro girone con sei vittorie in altrettante partite e sono a un passo dalla qualificazione per la rassegna itinerante della prossima estate. Una delle grandi novità è il ritorno di Luis Alberto: il laziale è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione e torna a distanza di due anni dall'ultima convocazione. Non ci sarà il milanista Suso, presente nel gruppo nelle partite di settembre, ma non riconfermato. Tra gli 'italiani' ci sono anche il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz e il portiere della Roma Pau Lopez, nonostante il piccolo problema fisico che lo ha costretto a saltare il match di Europa League contro il Wolfsberger.

Le convocazioni di Moreno: due debutti

Tralasciando il nostro campionato, da segnalare anche la prima volta assoluta con la Spagna per il difensore Pau Torres e l'attaccante Gerard Moreno, entrambi in forza al Villareal, e il terzino sinistro Reguilòn, quest'anno in prestito dal Real Madrid al Siviglia. L'elenco completo:

Portieri: De Gea, Kepa, Pau Lopez.

Difensori: Carvajal, Jesús Navas, Sergio Ramos, Diego Llorente, Reguilón, Albiol, Pau Torres, Bernat, Iñigo Martinez.

Centrocampisti: Rodri, Ceballos, Cazorla, Sarabia, Busquets, Luis Alberto, Thiago, Saúl, Fabián.

Attaccanti: Gerard Moreno, Oyarzabal e Rodrigo.