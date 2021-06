Il difensore del Liverpool, per celebrare il ritorno della Scozia in un torneo internazionale dopo 23 anni, ha voluto omaggiare i compagni di squadra e i dirigenti scozzesi con un pacco regalo personalizzato contenente gadget tecnologici e bevande, ovviamente non tutte analcoliche Condividi:

Una scatola personalizzata con al suo interno gadget tecnologici, una bottiglia di whisky Johnnie Walker, una bottiglia edizione speciale di Irn-Bru (una bevanda gasata analcolica scozzese, talvolta pubblicizzata come "l'altra bevanda nazionale scozzese") e lattine a tema scozzese di Tennents e Brewdog, due note marche di birra scozzesi. È questo lo speciale regalo, decisamente molto scottish, che Andy Robertson ha pensato per i suoi compagni di nazionale. Il difensore del Liverpool ha voluto celebrare i 23 anni di attesa della sua nazionale per un torneo internazionale omaggiando ogni suo compagno con una scatola dal valore di quasi 900 sterline.

L'in bocca al lupo di Robertson Un modo particolare anche per augurare buona fortuna, dal momento che le bottiglie di Irn-Bru, bevanda gasata analcolica molto celebre in Scozia, sull'etichetta contengono la scritta "Good Luck", firmata proprio dal capitano della squadra di Steve Clarke. Robertson, però, non ha voluto omaggiare solamente i suoi compagni di squadra ma anche tutti i dipendenti, differenziando la scelta dei regali. Infatti alcuni hanno ricevuto un orologio Apple, altri auricolari wireless e altri ancora un'edizione personalizzata del videogioco FIFA21, sulla cui copertina era raffigurata la squadra scozzese.