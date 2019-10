"Oriundi alla rovescia". Potrebbero essere definiti così quei giocatori italiani che hanno avuto la possibilità di giocare per un altro Paese. Per il fatto di avere un genitore di un'altra nazionalità, oppure per essere nati all'estero. La maglia azzurra è un sogno, ma non si può aspettare in eterno: qualcuno ha così accettato la corte della nazionale "di scorta", mentre altri hanno invece preferito aspettare l'Italia. Ma non sempre è andata benissimo