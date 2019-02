Il raddoppio di Cantore

Nel secondo tempo la Juventus controlla il match e Rita Guarino riesce a dare spazio ad altre giovani e al ritorno in campo di Sofia Cantore, 19enne di enorme talento che torna dopo l’infortunio al crociato. L’occasione per la numero 17 bianconera arriva al 62esimo: assist di Glionna e destro di potenza di Cantore che esce di poco. Passano pochi secondi e arriva anche la prima chance per il Tavagnacco con Chiara Pasqualini che calcia di destro, ma la sua conclusione è centrale e Federica Russo controlla in presa senza problemi. Al 72esimo la Juventus trova il 2-0 proprio con la giocatrice più attesa. Il suo ritorno in campo coincide con il ritorno al gol: Sofia Cantore, servita in area di rigore, di sinistro batte il portiere statunitense del Tavagnacco. Con questo risultato la Juventus si qualifica per le semifinali, dove sfiderà il Milan (che ha battuto 2-0 il Sassuolo nella gara di ritorno, dopo il 2-0 dell'andata). Le bianconere restano quindi in corsa per due obiettivi: Coppa Italia e campionato.