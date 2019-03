Il calcio non si ferma, anzi, raddoppia. Se la Serie A di Ronaldo&Co è ferma per gli impegni delle Nazionali, quella di Sara Gama no. Anzi, quello che è in arrivo, si preannuncia come un weekend decisivo. Tutto da seguire allo Stadium e su Sky Sport, che trasmetterà due partite: Roma-Mozzanica alle 12.30 (pre partita dalle 12) e la sfida che potrebbe valere un'intera stagione, quella tra Juventus e Fiorentina. Collegamento dall'Allianz a partire dalle 14.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

Bianconere in campo per la prima volta allo Stadium dove arriveranno le toscane di Cincotta per quello che si prospetta uno scontro cruciale per l'assegnazione dello Scudetto che vede in lotta le due formazioni. Solo un punto, infatti, separa in classifica le due squadre (47 Juventus, 46 Fiorentina) a sole quattro giornate dal termine del campionato.