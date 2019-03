Un brutto infortunio che l'ha tenuta fuori dal campo praticamente per tutta la stagione. Solo da un paio di settimane è tornata ad allenarsi con la squadra. L'ex giocatrice del Brescia ora pilastro azzurro e bianconero, ha scelto il momento migliore per ricominciare. Domenica pomeriggio c'è da scartare il "regalo"- come lo definisce la Rosucci- più bello. Quello di giocarsi, probabilmente, lo Scudetto nello stadio dei sogni. Juventus-Fiorentina può decidere il campionato (collegamento dall'Allianz a partire dalle 14.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno) e, in qualche modo, anche il futuro del movimento del calcio femmile italiano.

“Un’emozione grandissima, per me ancora di più perchè sono torinese e juventina. Penso sia una grande opportunità per noi e per tutto il movimento del calcio femminile italiano. E’ un appuntamento che va vissuto con gioia, noi lo stiamo vivendo come un regalo.

E’ ovvio che ci sarà una cornice diversa dal solito, quando entreremo in campo sicuramente ci sarà un po' di emozione- ammette la centrocampista di Torino- brave a gestire la carica emotiva, pensando anche di poter fare un regalo a tutti i tifosi che verranno a vederci. E’ importante mantenere la concentrazione su quello che facciamo quotidianamente e viverci questo regalo.ma deve essere una spinta in più. Quindi dobbiamo essere

Che partita mi aspetto? Una gara a viso aperto, ci giochiamo lo Scudetto, anche se manca ancora qualche giornata, ma senza dubbio questo scontro diretto è importante. La Fiorentina è una squadra molto forte, non per niente ha vinto la Supercoppa, ma noi siamo le campionesse d’Italia in carica e quindi abbiamo qualcosa da difendere. Penso sarà una partita equilibrata, probabilmente saranno gli episodi a fare la differenza”.