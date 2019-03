"Il calcio femminile è come se fosse una start up di vita, di innovazione, rinascita, evoluzione. Il mondo ha bisogno delle donne e non ha più bisogno di queste distinzioni, uomo-donna, calcio maschile-calcio femminile". L'ex modella romagnola si è appassionata all'argomento, tanto da convincersi a mettere piede, per la prima volta, nello stadio della Juve, quello che di solito usano i maschietti. "Non sono mai entrata in quello stadio", ammette la Colombari che potremo vedere su Sky ospite nel pre partita, live dalle 14.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.

"Innanzitutto il calcio femminile è uno sport, ma è anche un lavoro: chi sceglie di giocare a calcio ha deciso per lavoro di farlo, mosso da una passione, da un talento. Ma è il futuro". Continua la Colombari che ammette: "Mi hanno colpito le ragazze e le loro storie, come hanno portato avanti la loro passione. Mi sono affezionata, nonostante io di calcio non ne sappia molto (ride, ndr) sono rimasta colpita da questo mondo meraviglioso che sta nascendo e che ha tutti i mezzi per poter crescere. Vale la pena investire sul calcio femminile: funziona in tutto il mondo, negli stadi e in tv, e adesso, per fortuna, sta succedendo anche da noi in Italia. Mi piace affezionarmi alle loro storie, conoscere le giocatrici che magari mi capita di seguire sui social. Adesso che c’è anche Sky e potremo seguire anche il prossimo Mondiale sarà tutto più semplice. Insomma, ci sono tante buone notizie, quelle che servono in questo momento".