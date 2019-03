Una grande attesa e una grande occasione per conoscere di più e meglio il calcio femminile attraverso Sky Sport. Tutto pronto per l’8^ giornata di ritorno della Serie A e il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli per la sfida scudetto tra Juventus e Fiorentina Women, secondo dei due posticipi domenicali che Sky Sport trasmetterà in diretta esclusiva. La partita si giocherà all’Allianz Stadium, che per la prima volta nella sua storia ospiterà un match di calcio femminile: una decisione importante quella presa dal club bianconero e accolta con entusiasmo da un movimento che si conferma in notevole e costante ascesa. L’ampia programmazione su Sky avrà inizio alle 12.30 con un’altra gara di cartello, quella tra AS Roma e l’Atalanta Mozzanica. Skysport.it racconterà entrambi i match, minuto per minuto, attraverso il suo LIVE BLOG e i video dei gol in tempo reale.



Come seguire Juve-Fiorentina e Roma Mozzanica su Sky

Juventus-Fiorentina sarà trasmessa domenica 24 marzo in diretta su Sky Sport Serie A, a partire dalle 14.30. Come detto, la giornata del calcio femminile su Sky avrà inizio alle 12.30 (prepartita alle 12) con la partita tra l’AS Roma, saldamente al 4° posto in classifica con 35 punti e reduce dalla netta vittoria in trasferta (0-5) in casa del Chievo, e l’Atalanta Mozzanica che grazie al successo nel derby contro l’Orobica ha consolidato il 5° posto a 9 lunghezze di distanza dalle giallorosse. Ma altrettanto rilevante per gli esiti del campionato saranno le gare in programma oggi, con il Milan è atteso dalla trasferta a Bergamo in casa del fanalino di coda Orobica e nella necessità di mantenere il passo del duo di testa per poter mantenere intatte le possibilità di successo o quantomeno di qualificazione alla UEFA Women’s Champions League. In chiave salvezza, trasferta delicata per la Pink Bari obbligata a conquistare punti pesanti sul campo della Florentia.

Coppa Italia, verso la finale: come vederla su Sky

Oltre al campionato di A, su sky potrete seguire anche la finale di Coppa Italia. Sarà lo stadio Ennio Tardini di Parma ad ospitare domenica 28 aprile (ore 12.30, diretta su Sky Sport Serie A) la finale della Coppa Italia Femminile, la prima organizzata dalla FIGC tramite la Divisione Calcio Femminile. A contendersi il trofeo saranno le vincitrici delle semifinali Roma-Fiorentina (in diretta alle 13 su Sky Sport Serie A) e Milan-Juventus: le gare d’andata sono in programma mercoledì 13 marzo, mentre i match di ritorno si disputeranno mercoledì 17 aprile (in diretta su Sky Sport Serie A Juventus-Milan, sempre alle 13)

Anche il Mondiale è su Sky!

E poi sarà Mondiale! Su Sky, infatti, il calcio femminile si prepara a vivere un altro grande evento con la trasmissione di tutta l’8^edizione della FIFA World Cup di Calcio Femminile, che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Sky Sport trasmetterà in diretta tutte le 52 partite del torneo, di cui 37 in esclusiva. Sono 24 le nazionali partecipanti, tra cui l’Italia, che manca dalla competizione da ben vent’anni. L’ultima apparizione delle azzurre in un Mondiale risale infatti all’edizione del 1999. Le giocatrici allenate da Milena Bertolini sono inserite nel Gruppo C, insieme a Brasile, Giamaica e Australia. Sky garantirà una copertura totale del torneo, con un’attenzione particolare alla Nazionale Italiana, diventando così anche la tv delle azzurre.