Il pomeriggio di festa all'Allianz Stadium con la vittoria della Juventus Women contro la Fiorentina davanti a oltre 39mila spettatori è stato in parte rovinato dal brutto infortunio occorso al difensore centrale bianconero Cecilia Salvai, vittima di una distorsione al ginocchio sinistro. Gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento del crociato, che non permetterà alla 25enne di prendere parte al finale di stagione con la Juve ma soprattutto non le consentirà di rispondere alla chiamata della Nazionale per il Mondiale del prossimo giugno. Nei prossimi giorni verrà effettuato l'intervento chirurgico. Bellissimo gesto delle compagne di squadre, che hanno portato in braccio Cecilia sotto la curva per la meritata ovazione dopo la vittoria ottenuta nel finale contro la Fiorentina.

IL COMUNICATO DELLA JUVE

"Cecilia Salvai, dopo l'infortunio rimediato durante la gara con la Fiorentina Women's, è stata sottoposta ad una risonanza magnetica al J|Medical che ha evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La giocatrice delle Juventus Women verrà sottoposta a intervento chirurgico nei prossimi giorni".