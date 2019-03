Come risponde la Fiorentina di Antonio Cincotta? Modulo speculare (4-3-3) e un attacco altrettanto letale con Vigilucci, Bonetti e Mauro che in tre accumulano 25 reti. Attenzione a Guagni già a segno 9 volte in campionato, c'è Durante e non Ohrstrom tra i pali. In difesa preferita Tortelli rispetto alla compagna Jaques