Una vittoria bella e di valore, quella portata a casa dall’Atalanta Mozzanica contro la Roma. 0-3 esterno al Tre Fontane per la squadra di Michele Ardito, capace di superare con un balzo in avanti sia Sassuolo che Florentia e di agganciare il quinto posto della classifica, quando mancano tre giornate al termine della stagione. Giornata di festa per le nerazzurre, che in campo non hanno dato spettacolo solo in fatto di gol. L’esultanza in occasione della prima rete di Martinovic (segnata al 9’ di partita), ha infatti costituito un siparietto piuttosto divertente: dopo il gol tutte le giocatrici si sono avvicinate all’attaccante e, in gruppo, hanno mimato la posa resa celebre da Cristiano Ronaldo. Una nuova frontiera dell'esultanza, che ha contagiato anche il calcio femminile: dopo il gol, l'unione fa... CR7. Il match è stato alla fine chiuso dalla bella doppietta di Kelly.