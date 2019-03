Record d’ascolti per il “Calcio femminile day” di Sky Sport, che ieri ha trasmesso in esclusiva Roma-Atalanta Mozzanica alle 12.30 e Juventus-Fiorentina alle 15, su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno. In particolare, il big match del campionato di Serie A Juventus-Fiorentina è stato visto da 342.628 spettatori medi, con il 2,68% di share e 1.033.546 spettatori unici. Si tratta del miglior risultato di sempre per una partita di calcio femminile su Sky, che supera così il precedente record d’ascolti appartenente a Juventus-Milan del 17 febbraio, con 135 mila spettatori medi (575 mila spettatori unici). Record anche per il pre partita con 159 mila spettatori medi.

Questo risultato è la conferma del crescente interesse di pubblico verso questo campionato, che nella seconda parte della stagione ha raddoppiato l’audience rispetto alla prima, con una media di oltre 385 mila contatti unici per ogni match.

Grandi numeri anche per il sito skysport.it che ha seguito la giornata con un live blog, risultato l’articolo più visto di ieri, con 90 mila visitatori e oltre 110 mila pagine viste.