La partita inizia in discesa per l’OL che al quinto minuto si porta avanti con Dszenifer Maroszan, nata proprio nella capitale Ungherese, ma trasferitasi all’età di 4 anni in Germania per seguire la carriera del padre calciatore. Ottimo l’assist dell’olandese Shanice Van De Sanden che poi al 14esimo offre un pallone d’oro al pallone d’oro Ada Hegerberg che ruba il tempo alla difesa del Barça e raddoppia per il Lione. Passano soltanto 5 minuti e ancora l’attaccante norvegese firma il 3-0 sul cross della franco-tunisina Amel Majri. Alla mezz’ora il Lione chiude la partita e Ada Hegerberg si aggiudica il pallone del match siglando la prima tripletta nella storia delle finali di Champions League. Ancora decisiva Van De Sanden che sulla destra fa impazzire l’esterna bassa Leila. Il primo tempo si chiude con un’occasione per il Barcellona: su calcio d’angolo Alexia spunta sul secondo palo ma di testa alza la traiettoria. Nella ripresa il Lione controlla e prova in tutti i modi a far segnare Eugénie Le Sommer nel giorno del suo 30esimo compleanno, ma senza esito positivo. Il Barça che non ha più nulla da perdere sostituisce l’attaccante inglese Toni Duggan con la stella nigeriana Asisat Oshoala che riesce a mettersi in mostra e all’89esimo: bella l’imbucata di Lieke Martens che manda un pallone preciso sulla corsa di Oshoala che supera Wendie Renard e con il destro batte Sarah Bouhaddi. Questo gol rende meno amara la sconfitta del Barcellona che era alla prima finale della sua storia. Mentre la festa è tutta del Lione che dopo aver vinto il campionato e la Coppa di Francia si aggiudica anche la Champions League per la sesta volta nella sua storia.