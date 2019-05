Il calcio è di tutti, anche quello femminile. E in questo senso un bel messaggio arriva dall'Argentina: la Selección ha infatti trovato un modo originale di annunciare le 23 giocatrici che prenderanno parte al Campionato del Mondo di calcio femminile che si svolgerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio (e al quale parteciperà anche l'Italia). L'Argentina è inserita nel gruppo D con Inghilterra, Scozia e Giappone: oggi la Federazione ha ufficializzato la squadra, ma non si è limitata al classico listone pubblicato sul sito. Ha realizzato un video, nel quale i nomi delle giocatrici vengono annunciati da impiegati che lavorano presso Predio de Ezeiza – il centro federale a pochi chilometri da Buenos Aires – nonché da staff tecnico e amministrativo della federazione e calciatrici stesse. C'è anche Walter Samuel, che fa parte dello staff del Ct dell'Argentina maschile, Scaloni. Insomma, tutti sullo stesso piano, uniti dall'entusiasmo per una squadra che non riusciva a qualificarsi ai Mondiali dal 2007.



La lista completa:

Vanina Correa (Rosario Central)

Gabriela Garton (Sol de Mayo)

Solana Pereyra (Uai Urquiza)



Virginia Gomez (Rosario Central)

Adriana Sachs (Uai Urquiza)

Gabriela Chavez (River Plate)

Agustina Barroso (Madrid CFF)

Natalie Juncos (Libre)

Aldana Cometti (Siviglia)

Eliana Stabile (Boca Juniors)



Miriam Mayorga (Uai Urquiza)

Lorena Benitez (Boca Juniors)

Dalila Ippolito (River Plate)

Estefania Banini (Levante)

Vanesa Santana (EDF Logrono)

Ruth Bravo (CD Tacòn)

Mariela Coronel (Granada)



Mariana Larroquette (Uai Urquiza)

Belén Potassa (Uai Urquiza)

Milagros Menéndez (Uai Urquiza)

Florencia Bonsegundo (Sporting Huelva)

Yael Oviedo (Rayo Vallecano)

Soledad Jaimes (Lione)