Non è uno sport per… chi teme le sfide. Chi non sogna in grande. Chi si risparmia. Chi pensa di fare tutto da solo. Il calcio è il calcio.

Con questo messaggio lanciato dal nuovo promo che vede protagoniste le giocatrici della Nazionale azzurra di calcio femminile, parte ufficialmente il countdown di Sky Sport verso l’8^edizione della FIFA Women’s World Cup 2019. Grazie a un accordo con la FIFA, Sky Sport trasmetterà infatti in diretta tutte le 52 partite del Mondiale che si svolgerà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia, di cui 37 in esclusiva. Il Mondiale di calcio femminile andrà in onda su Sky Sport Mondiali al numero 202 del telecomando Sky.

Il promo

Il promo “Non è uno sport per…” è un progetto Sky, con creatività di M&C Saatchi e produzione di Utopia. In un montaggio serrato, le calciatrici della Nazionale italiana appaiono impegnate in scene di gioco dure, intense e spettacolari, per poi passare alle fasi di allenamento. Primi piani, espressioni e parole rendono la sequenza ancora più impattante. Le immagini trasmettono tutto lo sforzo, la passione, la determinazione e la concentrazione che le calciatrici mettono in campo sia durante gli allenamenti che nel corso delle partite ufficiali. Il messaggio è chiaro: il calcio è calcio, i fattori che entrano in gioco sono sempre gli stessi.

La Coppa del Mondo femminile su Sky Sport

Sky garantirà una copertura totale del Mondiale di calcio femminile, con un’attenzione particolare alla Nazionale Italiana, diventando così anche la tv delle azzurre. Le telecronache della Nazionale saranno di Andrea Marinozzi e Carolina Morace. Gaia Brunelli e Martina Angelini commenteranno gli altri grandi match e saranno in studio con Alessia Tarquinio, conduttrice degli approfondimenti serali pre e post partita. Nella squadra dei telecronisti anche Gianluigi Bagnulo, Pietro Nicolodi e Davide Polizzi. Ogni giorno, alle 14.30, su Sky Sport Mondiali e Sky Sport 24, spazio alla rubrica dedicata condotta da Mario Giunta, che introdurrà i temi di giornata insieme a Katia Serra. Tanti gli ospiti a sorpresa che si alterneranno durante il Mondiale. L’inviata al seguito della Nazionale sarà Giorgia Cenni, per tutte le interviste e le news dalla Francia.