Era l’ultima amichevole prima della partenza per la Francia e la speranza è che sia di buon auspicio per la prima partita del Mondiale contro l’Australia. L’Italia femminile vince 3 a 1, ma non solo. La ct Milena Bertolini fa subito capire di avere le idee chiare e con il 4-4-2 mette immediatamente in difficoltà la Svizzera. La prima occasione arriva con la traversa colpita dal sinistro di Valentina Cernoia. Al 32' poi l’Italia passa con una bella azione in profondità che Iaia Galli tramuta in gol. A fine primo tempo un’altra traversa salva la Svizzera: questa volta è Barbara Bonansea a liberarsi in area e con il destro a giro non riesce a raddoppiare.

Il 2-0 arriva però nel secondo tempo con Cristiana Girelli che sfrutta l’assist di Bonansea. L’Italia cala un po’ il ritmo e la ct Bertolini si concede anche qualche cambio per dare minutaggio a tutte le ragazze. La Svizzera trova il gol che accorcia le distanze con la giocatrice del Francoforte, Reuteler. Ma nel finale chiude sul 3-1 Daniela Sabatino che raccoglie un altro assist di Barbara Bonansea. Ottime indicazioni, dunque, in vista del Mondiale e una vittoria che non può che far aumentare entusiasmo e fiducia.