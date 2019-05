È lei, fra tutte le calciatrici azzurre, quella più attesa. Un segnale per capire quanto le cose siano cambiate per il calcio femminile azzurro è stato quando, dopo le sue prestazioni super agli Europei del 2017, su uno dei canali Youtube dedicati al calcio femminile più seguiti del mondo è comparso un video delle sue giocate migliori.

Impossibile prima di lei trovare calciatrici italiane in quel canale, solo americane, inglesi, tedesche, francesi, scandinave, giapponesi, olandesi, e chi più ne ha più ne metta: un colpo ferale al nostro radicato senso d’inferiorità. Ora non più. Una scalata al rango calcistico meritata e non casuale la sua. Nel calcio femminile ci sono più spazi, il gioco è meno compresso rispetto all’evoluzione attuale di quello maschile. Lei da sempre usa questa differenza per farne un’arma consapevole, e spesso letale.

Ci sono sempre quei due-tre “momenti Bonansea” nel corso di una partita in cui la si vede partire palla al piede e involarsi sulla fascia sinistra, oppure verso la porta. Gli “ooooh” di stupore che non mancano mai nel pubblico sono il giusto tributo. “Magnifica e leggera potenza”: così è stata definita la sua corsa palla al piede. Un fisico atipico, che ricorda una quattrocentista dell’atletica leggera.

Servirà questa sua capacità in tutte e tre le partite del girone, soprattutto contro Australia e Brasile, perché il loro gioco molto offensivo li concede questi spazi. Servirà anche la confidenza acquistata con il gol in questi due anni di Juventus, soprattutto quelli nelle partite che contano (come nella doppietta contro il Milan). Dovesse diventare una protagonista di nuove ed inattese notti magiche, scommettiamo che non sarà difficile trovare lungo la Penisola qualche innamorato che dirà alla sua amata: “Sei bella come una volata della Bonansea”.

