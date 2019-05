Nulla viene lasciato al caso, prima di un Mondiale. E tra i tanti dettagli che vengono curati, prima del via ufficiale, c'è naturalmente anche quello che riguarda il look. Tempo di shooting ufficiali, presentazioni e foto di gruppo prima di iniziare a fare sul serio, e allora le giocatrici della nazionale brasiliana si sono concesse una giornata di relax per arrivare al meglio anche a questi appuntamenti.

Capelli, manicure e trattamenti ad hoc, un modo per staccare (e fare gruppo, perché no) per la Seleçao, in ritiro in Portogallo fino al 5 giugno, prima di trasferirsi in Francia dove inizierà la rassegna (dal 7 giugno al 7 luglio), che vede proprio le brasiliane tra le grandi favorite, inserite nello stesso girone dell'Italia.