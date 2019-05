“Bomber” è un termine ambiguo del lessico calcistico. Da una parte descrive la capacità dei grandi attaccanti di segnare con continuità, contribuendo quasi sempre in maniera determinante a far vincere la propria squadra ed esultare i propri tifosi. Dall’altra denota invece una certa disinvolta spacconeria nell’affrontare la vita suonando sempre le note più alte, credendosi giustificati dai meriti del campo. Ilaria è “bomber” per la prima metà dei significati sopra detti, non certo per la seconda. Se lo stile è l’impronta di ciò che si è in ciò che si fa, come scriveva un giovane saggio, lei di stile ne ha da vendere. Mai sopra le righe, schiettezza e semplicità nei modi, una composta maturità che, esempio fra tanti, le ha permesso lo scorso novembre in Fiorentina-Juventus di affrontare prontamente un gruppetto di tifosi viola che molto stupidamente stava insultando Cristiana Girelli, in quel momento sua avversaria. Le sue movenze in campo sono un misto di potenza e di eleganza: impossibile non restarne colpiti. Alta e forte come gli abeti del suo Friuli, ha gambe lunghe come i sogni che l’hanno portata qualche stagione fa ad emigrare in Germania con la volontà di migliorarsi. È tornata maturata e forte, ed a Firenze ha raccolto per la prima volta vittorie e fama. Questi Mondiali saranno per lei un banco di prova importante per dimostrarsi attaccante di livello internazionale.

Appuntamento con lo speciale "SORELLE D'ITALIA: UN SOGNO MONDIALE": sabato 1 giugno a mezzanotte e mezza su Sky Sport Uno. Disponibile anche su On Demand.