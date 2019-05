Ventiquattro squadre partecipanti, l'ottava edizione pronta a partire, l'Italia di Milena Bertolini che ha grande voglia di stupire. Manca sempre meno all'inizio della competizione in Francia: nove stadi per la corsa dai gironi fino alle fasi finali, con l'obiettivo nella finalissima di Lione del 7 luglio 2019. I gironi in cui sono suddivise le squadre sono sei: agli ottavi le prime due classificate di ogni gruppo e le quattro migliori terze. Poi al via la fase finale, sicuramente ricca di emozioni. Il Mondiale femminile sarà su Sky Sport. Canale di riferimento Sky Sport Mondiali e Sky Sport Uno per le partite della nazionale italiana. Per le sfide di fine girone in contemporanea dirette anche su Sky Sport Football.

I GIRONI

Girone A: Francia, Corea del Sud, Norvegia, Nigeria

Girone B: Germania, Spagna, Cina, Sudafrica

Girone C: Australia, Italia, Brasile, Giamaica

Girone D: Inghilterra, Giappone, Scozia, Argentina

Girone E: Canada, Camerun, Nuova Zelanda, Olanda

Girone F: Stati Uniti, Thailandia, Cile, Svezia

FASE A GIRONI: CALENDARIO E ORARI

VENERDI' 7 GIUGNO

Francia-Corea del Sud (ore 21.00)

SABATO 8 GIUGNO

Germania-Cina (ore 15.00)

Spagna-Sudafrica (ore 18.00)

Norvegia-Nigeria (ore 21.00)

DOMENICA 9 GIUGNO

Australia-Italia (ore 13.00)

Brasile-Giamaica (ore 15.30)

Inghilterra-Scozia (ore 18.00)

LUNEDI' 10 GIUGNO

Argentina-Giappone (ore 18.00)

Canada-Camerun (ore 21.00)

MARTEDI' 11 GIUGNO

Nuova Zelanda-Olanda (ore 15.00)

Cile-Svezia (ore 18.00)

Stati Uniti-Thailandia (ore 21.00)

MERCOLEDI' 12 GIUGNO

Nigeria-Corea del Sud (ore 15.00)

Germania-Spagna (ore 18.00)

Francia-Norvegia (ore 21.00)

GIOVEDI' 13 GIUGNO

Australia-Brasile (ore 18.00)

Sudafrica-Cina (ore 21.00)

VENERDI' 14 GIUGNO

Giappone-Scozia (ore 15.00)

Giamaica-Italia (ore 18.00)

Inghilterra-Argentina (ore 21.00)

SABATO 15 GIUGNO

Olanda-Camerun (ore 15.00)

Canada-Nuova Zelanda (ore 21.00)

DOMENICA 16 GIUGNO

Svezia-Thailandia (ore 15.00)

Stati Uniti-Cile (ore 18.00)

LUNEDI' 17 GIUGNO

Cina-Spagna (ore 18.00)

Sudafrica-Germania (ore 18.00)

Nigeria-Francia (ore 21.00)

Corea del Sud-Norvegia (ore 21.00)

MARTEDI' 18 GIUGNO

Italia-Brasile (ore 21.00)

Giamaica-Australia (ore 21.00)

MERCOLEDI' 19 GIUGNO

Scozia-Argentina (ore 21.00)

Giappone-Inghilterra (ore 21.00)

GIOVEDI' 20 GIUGNO

Olanda-Canada (ore 18.00)

Camerun-Nuova Zelanda (ore 18.00)

Svezia-Stati Uniti (ore 21.00)

Thailandia-Cile (ore 21.00)

FASE FINALE

Ottavi di finale: 22-23-24-25 giugno

Quarti di finale: 27-28-29 giugno

Semifinali: 2 e 3 luglio

Finale terzo posto: 6 luglio

Finale (Lione): 7 luglio ore 17.00