Un ultimo appuntamento istituzionale e poi la partenza verso la Francia. Il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati saluterà oggi la squadra alla vigilia della partenza per il Mondiale. E' la prima volta che una squadra di calcio femminile viene ricevuta in Senato. Poi, domenica, c’è un volo da prendere. Per Bruxelles, dove le ragazze atterreranno per raggiungere Valenciennes, dove si alleneranno in vista della prima partita. L’esordio è per domenica 9 giugno: appuntamento allo Stadio du Hainaut (e in diretta dalle 13 su Sky Sport Mondiali) per Australia-Italia.

La seconda tappa si chiama Giamaica e l’Italia l’affronterà venerdì 14 giugno alle 18, a Reims. Qualche giorno di riposo e poi martedì 18 giugno (ore 21) c’è il Brasile, ancora a Valenciennes. Accederanno agli ottavi di finale le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze classificate.