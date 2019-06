Chi è Tormento

Tormento (nome d’arte di Massimiliano Cellamaro), precursore del rap in Italia, ha portato per primo il genere in televisione negli anni '90, insieme ai Sottotono. Con il singolo “La mia coccinella” ha dato vita a un mercato che in Italia non esisteva.Tormento è una figura amata e rispettata non solo nell’ambiente del rap, ma in tutta la musica italiana, che vede in lui il fondatore e l’innovatore di un genere musicale troppo spesso vittima dei propri dettami.

Musicalmente è nato con i Sottotono nel 1994, gruppo che ha stravolto la scena urban degli anni 90 econ i quali ha venduto oltre 500.000 copie di dischi, ricevendo numerosi premi. Durante il Festival di Sanremo 2019 è stato ospite nella serata dei duetti, scatenando l’euforia della scena rap italiana. Tormento sbarca in radio lo scorso 5 aprile con un nuovo brano dal titolo “Acqua su Marte”, per la prima volta accompagnato dall’amico J-Ax, ancora oggi in vetta alle classifiche. Il brano anticipa il nuovo album di Tormento previsto per l’autunno.