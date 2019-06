A sei giorni dall’esordio nel Mondiale, prosegue a Valenciennes la preparazione della Nazionale Femminile. A pranzo, la squadra ha ricevuto la visita del membro UEFA del Consiglio FIFA Evelina Christillin: “Mi ha fatto davvero molto piacere venire a trovare le ragazze, non so ancora quando, ma sicuramente verrò a vederle giocare almeno una partita del Mondiale. Ho visto nei loro volti quella luce e quell’entusiasmo che avevo io quando ero una giovane atleta degli sport invernali prima di affrontare una competizione così importante. Faccio un gran tifo per loro, sanno che potranno sempre contare sul mio appoggio”. Dopo il primo allenamento di ieri, le ragazze hanno goduto di una giornata di riposo in vista della partita di domenica 9 con l’Australia, reduce dalla sconfitta per 3-0 nell’amichevole disputata lo scorso sabato con l’Olanda. Seste nel ranking FIFA e al loro settimo Campionato nel Mondo, dove non sono mai andate oltre i quarti di finale (2007, 2011, 2015), le ‘Matildas’ rappresentano il primo difficile banco di prova per le azzurre.

“La partita con l’Australia – ha spiegato Laura Giuliani in un’intervista rilasciata a FIFA TV – ci aiuterà a rompere il ghiaccio e a prendere confidenza con questo Mondiale. E’ l’inizio di tutto”. Il portiere azzurro festeggerà domani in ritiro il suo 26° compleanno: “Festeggiare il compleanno in Francia è motivo d’orgoglio, mi sento fortunata ad avere la possibilità di compiere gli anni qui insieme alle mie compagne in occasione di un Mondiale”.

Intanto sono già 15mila i biglietti venduti per la gara d’esordio delle azzurre contro l’Australia che si giocherà domenica 9 giugno allo Stade du Hainaut (capacità 25mila posti). Fischio d’inizio alle ore 13, in diretta su Sky Sport Mondiali (canale 202). L’Italia di Milena Bertolini giocherà a Valenciennes anche il 18 giugno contro il Brasile.

Alla prima delle azzurre saranno presenti anche il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina e il Direttore Generale Marco Brunelli, oltre a Demetrio Albertini e Cecilia Salvai, l'azzurra infortunatasi durante Juventus-Fiorentina.

Infine una curiosità: l’albergo che ospita le azzurre a Valenciennes, da domani, accoglierà anche l’Australia. Si potranno studiare da "molto vicino"...