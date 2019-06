Tra due giorni prende il via il mondiale femminile di calcio, in programma fino al 7 luglio in Francia. Un movimento che sta crescendo in maniera esponenziale, anche in Italia, come dimostra l'interesse mostrato per l'ultima Serie A con le presenze negli stadi e con gli ascolti su Sky Sport. Gli avvocati ed esperti di diritto sportivo Andrea Bozza (ospite negli studi di Sky Sport24) e Pierfilippo Capello hanno focalizzato la loro attenzione sullo sviluppo del movimento calcistico femminile e agli aspetti giuridici a esso collegati.

I numeri del movimento e i problemi salariali

Rispetto al primo campionato mondiale, disputato in Cina nel 1991, il calcio femminile ha avuto una crescita esponenziale. Nel 2019 sono circa 29 milioni le donne che giocano a calcio (circa 1,3 milioni di tesserate in Europa) con Stati Uniti, Giappone e paesi scandinavi pionieri del professionismo delle donne del calcio. Un altro importante aspetto che sta contribuendo all'evoluzione del movimento è rappresentato dal mercato dei trasferimenti delle giocatrici, ora monitorato dal TMS (Transfer Matching Sytstem). Approvato dalla Fifa nel 2007 (per quanto riguarda il calcio maschile) il sistema permette di ottenere una serie di dati sui movimenti di calciatori e calciatrici come il totale delle attività dei trasferimenti, il flusso del denaro e il trasferimenti dei minori. Il problema, specie nei paesi come l'Italia dove l'attività femminile non è professionistica, è rappresentato da un forte squilibrio legato alla retribuzione delle giocatrici. Il Salary Cap praticamente coincide con il minimo garantito ai professionisti.