26 anni oggi per il portiere di Milano che gioca nella Juventus. Un compleanno “inaspettato”, come lo ha raccontato Laura, che in carriera ha anche giocato in Germania al Colonia e al Friburgo, prima del ritorno in Italia.

“Oggi è un giorno davvero speciale- ammette il portiere azzurro- un compleanno davvero inaspettato, se me lo avessero detto un anno fa che l’avrei festeggiato al Mondiale non ci avrei creduto. Per me è davvero un onore poterlo festeggiare qui”. Mancano quattro giorni alla prima dell’Italia contro l’Australia (domenica 9 giugno, diretta Sky Sport Mondiali, canale 202), ma la tensione non si sente. Non ancora, forse. “Il gruppo è tranquillo, ci stiamo allenando bene, ci divertiamo. Penso che questo sia la forza del nostro gruppo. Per questo spero che la tensione non arrivi mai: se continuiamo ad essere così spensierate non può che essere un bene".

La ripova ce la fornisce la compagna Manuela Giugliano (video qui sotto) che si diverte a guidare il pullman della squadra... Sulla torta di Laura ci saranno le candeline da spegnere e un desiderio da esprimere. "Non si dice, ma è ovvio”. Ride il portiere. Noi lo immaginiamo: che questo Mondiale possa vedere le azzurre protagoniste.