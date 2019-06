45 stagioni. Non sono quelle anagrafiche, ma quelle sportive. Perché la carta d’identità della signora Gradel racconta che gli anni sono 66. Ma lei, star dell’Hasnon Football Club, società di una città di 3 mila abitanti a 20 km da Valenciennes, di smettere non ne ha proprio intenzione. Almeno non nell’immediato. Nel 2013 la Federazione le ha fatto sapere di essere la quarta più anziana di Francia, ma adesso, informalment,e le hanno comunicato che è proprio lei la più “longeva”.

Raymonde ha iniziato a giocare a calcio tardi, quando aveva 21 anni, grazie a suo cugino. “Il calcio è cambiato perché prima non si parlava di donne e calcio. Il movimento adesso è cresciuto e si è evoluto. Ho il rimpianto che ai miei tempi non era così, quando ho iniziato”. E grazie al pallone ha anche conosciuto l’amore. “Il calcio mi ha dato tanto, anche il marito: era l’allenatore della squadra dove ho iniziato a giocare da ragazzina”. Una vita a rincorrere palloni, chi meglio di lei può dare un consiglio alle bambine che vogliono iniziare a giocare a calcio? “Dico loro di non esitare. Vorrei avere io l’opportunità di giocare un Mondiale!”

Una manifestazione che Raymonde potrà seguire da vicinissimo, da super tifosa: "Vincerà la Francia". Bonne chance.