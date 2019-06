Ventiquattro squadre per un unico sogno: alzare la Coppa del Mondo allo stadio Parc Olympique di Lione il prossimo 7 luglio. Il campionato mondiale di calcio femminile 2019, l'ottava edizione della rassegna, prenderà il via sabato 7 giugno con la sfida tra le padrone di casa della Francia e la Corea del Sud.

24 le Nazionali che parteciperanno a questa edizione, tra cui, dopo 20 anni, c'è anche l'Italia. Tra le favorite alla vittoria finale le padrone di casa, ma anche la Germania già due volte sul podio. Nel girone dell’Italia spicca l’Australia, 6^ nel ranking Fifa. Promette bene l’Inghilterra che vuole migliorare il 3° posto di 4 anni fa. Protagoniste assicurate le nipponiche, che negli ultimi due Mondiali hanno disputato due finali (una vittoria e una sconfitta). Poi l’Olanda, ma le super favorite restano le americane, campionesse mondiali in carica e con tre Coppe già in bacheca.

Gruppo A: Francia (paese ospitante), Corea del Sud, Norvegia, Nigeria

Gruppo B: Germania, Cina, Spagna, Sud Africa

Gruppo C: Australia, Italia, Brasile, Giamaica

Gruppo D: Inghilterra, Scozia, Argentina, Giappone

Gruppo E: Canada, Camerun, Nuova Zelanda, Olanda

Gruppo F: Stati Uniti (campione in carica), Thailandia, Cile, Svezia

Alla fase finale, in programma dal 7 giugno al 7 luglio 2019, prendono parte 24 squadre, compresa la Francia padrona di casa e le otto qualificate europee. Le squadre sono suddivise in sei gironi da quattro. L'Italia è nel Girone C con Australia, Brasile e Giamaica. Accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate e le quattro migliori terze.

Le città e gli stadi

Le 24 squadre disputeranno 52 partite (su Sky in diretta tutte le partite, di cui 37 in esclusiva in onda sul canale Sky Sport Mondiali al numero 202 del telecomando Sky, Pacchetto Sky Calcio) che si giocheranno in 9 stadi francesi. Il Parco dei Principi- 50mila posti e già tutto esaurito da tempo- ospiterà sette partite tra cui, il 7 giugno, la gara d’apertura tra Francia e Corea del Sud. Nove le città che accoglieranno la Coppa del Mondo: Parigi, Montpellier, Nizza, Valenciennes, Lione, Reims, Le Havre, Grenoble e Rennes.

Il calcio in rosa ha raggiunto vette impensabili fino a poco tempo fa, con stadi stracolmi, come hanno dimostrato i 60mila spettatori di Atletico-Barça in Spagna, i 40mila di Juventus-Fiorentina a Torino o il sold out di Budapest per l'ultima finale Champions, e che adesso vivrà il suo momento topico con l'ottava edizione del torneo iridato in Francia.

Tra le grandi favorite ci sono sicuramente le ragazze Usa, tre volte iridate e campionesse uscenti, oltre al Brasile della cinque volte Fifa Best Player Marta e il Giappone (vincitrice nel 2011). Le padrone di casa della Francia sono le outsider, col favore del pubblico e della bomber Eugenie Le Sommer, 64 reti in 164 presenze con la maglia Bleus. Ambizioni anche per la Norvegia che però non potrà fare affidamento sulla migliore del pianeta, Ada Hegerberg, la calciatrice del Lione e vincitrice del Pallone d'Oro 2018, ma in vertenza con la sua federazione.

Una partecipazione che adesso "vale": quest'anno la Fifa ha dedicato ai premi di partecipazione e piazzamento un budget da record per la manifestazione di 50 milioni di dollari che rappresentano un aumento del 233% rispetto al 2015, quando per Canada 2015 i premi in denaro erano di 15 milioni.

Sky trasmetterà in diretta tutte le 52 partite, di cui 37 in esclusiva. Il Mondiale di calcio femminile andrà in onda sul canale Sky Sport Mondiali al numero 202 del telecomando Sky (Pacchetto Sky Calcio) e si aggiunge al campionato 2019/2020 di Serie A femminile, oltre alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana. Su Sky una copertura totale del Mondiale, con un’attenzione particolare alla Nazionale Italiana. Le telecronache della Nazionale saranno di Andrea Marinozzi e Carolina Morace. Gaia Brunelli e Martina Angelini commenteranno gli altri grandi match e saranno in studio con Alessia Tarquinio, conduttrice degli approfondimenti serali pre e post partita. Nella squadra dei telecronisti anche Gianluigi Bagnulo, Pietro Nicolodi e Davide Polizzi. Ogni giorno, alle 14.30, su Sky Sport Mondiali e Sky Sport24, spazio alla rubrica dedicata condotta da Mario Giunta, che introdurrà i temi di giornata insieme a Katia Serra. Tanti gli ospiti a sorpresa che si alterneranno durante il Mondiale, che avrà la sua sigla personalizzata cantata da Tormento per Sky, “Acqua su Marte”. L’inviata al seguito della Nazionale è Giorgia Cenni, per tutte le interviste e le news dalla Francia.