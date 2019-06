“Se una nazionale forte come l’Australia ci teme, vuol dire abbiamo fatto dei passi in avanti. Vuol dire che il nostro movimento è cresciuto, vuol dire che stiamo mettendo le giocatrici nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio. E mi fa piacere che le giocatrici italiani iniziano a essere tenute in considerazione anche al di fuori dei nostri confini”, esordisce così la Ct dell’Italia femminile Milena Bertolini in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio delle azzurre nel Mondiale contro l’Australia (domenica ore 13 in diretta su Sky Mondiali, canale 202). “Certo, la cosa che mi dispiace che è sicuramente l’Australia non ci sottovaluterà”, sorride la Ct italiana. “L’Australia è una squadra molto forte, hanno grande intensità e fisicità, oltre ad avere talenti importanti. Nel calcio femminile, almeno adesso, fisicità e intensità sono un valore aggiunto, sono qualità che fanno la differenza. Temo la loro aggressività e l’intensità che metteranno per tutta la partita”, ha aggiunto Milena Bertolini. “Negli ultimi tempi sono state dette solo belle cose nei nostri confronti e questa Nazionale lo merita. Mi piace che è stato messo in risalto il messaggio di unità, di affiatamento e di compattezza che trasmette questo gruppo di ragazze. Alle giocatrici del ’99 dico che devono essere orgogliose di quello che hanno fatto prima. Loro hanno tenuto duro e hanno continuato a giocare anche in momenti difficili e devono essere orgogliose, se siamo qui in questo palcoscenico è anche merito loro”, ha aggiunto la Ct azzurra.

Gama: "Significativo che iniziano a temerci"

Al fianco della Ct azzurra Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampa anche Sara Gama, difensore della Nazionale: “E’ sicuramente la vigilia più attesa, stiamo preparando questa gara da molto tempo e siamo voglia di giocare, siamo pronte”, le sue parole. “Abbiamo lavorato tanto e bene, sentire che le altre nazionali iniziano a temerci è significativo. Eravamo coscienti della nostra crescita, negli ultimi due anni siamo sempre migliorate, ma sapere che gli altri ci temono ci dà maggiore consapevolezza. Bisognerà – ha proseguito Sara Gama – scendere in campo con umiltà e determinazione”.