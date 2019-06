Il portoghese, le triplette e quel record in comune. Una vocale di differenza unisce chi fa la differenza. Cristiane, alla prima del mondiale, si è comportata da Cristiano. Il Brasile che vince all’esordio del mondiale femminile e raggiunge l’Italia in testa al Girone C porta la firma di chi si porta il pallone a casa. Cristiane Rozeira De Souza Silva, tre gol alla Jamaica per far dimenticare l’assenza di Marta, fuori per un problema muscolare. Uno di testa, uno in tap-in, uno su punizione, a leggere lo score la prestazione ricorda un exploit alla Cr7. E non a caso Cristiane e Cristiano sono uniti da un record: con quella di oggi l’attaccante brasiliana diventa la più “anziana” a fare una tripletta in un mondiale a 34 anni e 25 giorni. Il suo alter ego in campo maschile? Proprio l’attaccante della Juventus, tripletta in Russia un anno fa a 33 anni e 130 giorni. Eppure il “Ronaldo” preferito dalla numero 11 delle Canarinhas resta un altro…