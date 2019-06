Da Pinerolo alla ribalta mondiale: chi è Barbara Bonansea

Classe 1991, jolly offensivo di talento, Barbara è inevitabilmente il personaggio del momento nella Nazionale di scena in Francia: suo il gol del pareggio dopo l’1-0 di Kerr, suo l’incredibile tap-in al minuto 95 a regalare tre punti fondamentali contro una delle favorite del Mondiale. Una favola senza fine per Bonansea, che iniziò a giocare a 4 anni nel torinese (Bricherasio) e proprio dai genitori trovò la forza per andare fino in fondo. Ecco perché mamma e papà non potevano mancare all’exploit della figlia a Valenciennes, un migliaio di chilometri più lontano rispetto ai primissimi calci con i ragazzini: "Il calcio mi ha cambiato la vita - raccontava Barbara alla vigilia -, mi ha reso felice. Il merito va ai miei genitori che hanno studiato un modo divertente per arrivare fino a qui: papà è in pensione, mamma lavora in fabbrica e ha preso le ferie". Una coppia fondamentale per la crescita della bomber azzurra, giocatrice che ha saputo dire no al Lione (ovvero il club femminile più prestigioso d’Europa) per accasarsi alla Juventus campione d’Italia. Nient’altro che l’ultima tappa di una carriera che l’ha vista segnare dal Torino al Brescia, collezionare titoli (10 personali in bacheca oltre al premio di miglior calciatrice nel 2016) e imporsi nel panorama calcistico azzurro come uno dei punti di forza: sono 24 i suoi gol realizzati in Nazionale in 58 presenze, bottino inferiore solo a Girelli (27) e Sabatino (26) tra le compagne presenti nella spedizione. Attivissima sui social e votata alle sensibilità nelle sue cause, Barbara è il volto dell’Italia che stupisce conquistando tifosi e appassionati dopo i primi 90 minuti al Mondiale. Diceva che avrebbe fatto la ballerina qualora non avesse sfondato nel calcio, ora sogna in grande insieme ai suoi genitori. Che non hanno badato a mille chilometri al volante pur di vederla.