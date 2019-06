95 - il Ciuccio. La "smorfia australiana", ammesso che esista, deve per forza funzionare così. Lo ha dimostrato oggi Barbara Bonansea, l'attaccante azzurra che ha steso l'Australia nel primo match al Mondiale di calcio femminile in corso in Francia. Inevitabile non tornare con la mente a tredici anni fa: era il 26 giugno 2006 e l'Italia di Marcello Lippi affrontava l'Australia agli ottavi di finale. Nei minuti di recupero, quando l'idea dei tempi supplementari sta per diventare un'amara certezza, Fabio Grosso si procura un rigore salvifico. Se ne occupa Francesco Totti, una sentenza. Gol al 95°, esultanza del ciuccio e festa grande per gli azzurri. Il copione del Fritz-Walter-Stadion di Kaiserslautern si è ripetuto a Valenciennes con le nostre ragazze che hanno battuto lo stesso avversario in modo analogo. Le australiane più attente avranno avuto un brutto presentimento quando Barbara Bonansea, pareggiando l'iniziale gol del vantaggio di Sam Kerr, ha festeggiato mettendosi il dito in bocca, proprio come Totti: l'attaccante della Juve ha voluto dedicare la rete più pesante della sua carriera (fino a quel momento) alla nipotina nata due mesi fa. Ma il destino ha voluto fare le cose per bene, facendo cadere il gol vittoria della Bonansea nel minuto 95°, esattamente come Totti nel 2006. Per un pomeriggio si torna indietro nel tempo, le sensazioni sono bellissime... ma in questo caso il sogno mondiale è appena iniziato.