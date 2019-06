Una domenica di grandi live su Sky Sport, a partire dall' esordio della Nazionale di calcio femminile, alla prima parita contro l’Australia. Il match delle 13 è stato seguito su Sky Sport Mondiali da 704 mila spettatori medi con il 4,6% di share e oltre 1 milione 490 mila contatti unici. In totale, con i successivi passaggi durante la giornata, la vittoria dell’Italia ha avuto un ascolto medio di 900 mila spettatori. Il pre partita e il post partita hanno registrato rispettivamente 246 mila e 485 mila spettatori medi.

Boom anche per la Formula 1, record per Paddock Live

Alle 20.10, il via al Gran Premio del Canada di Formula 1. La diretta della gara su Sky Sport F1 è stata vista da 1 milione e 600 mila spettatori medi (14% in più rispetto al relativo dato della stagione precedente pari a 1 milione e 400 mila). Record assoluto anche per il “Paddock Live” post gara, seguito da quasi 900 mila spettatori medi.

Numeri positivi anche per il digital di Sky Sport

Il sito skysport.it ha registrato 150 mila utenti unici sui contenuti di calcio femminile e il liveblog di Australia-Italia ha ottenuto 90 mila utenti unici.

Per la Formula 1, record di videoviews per il GP del Canada (302 mila visualizzazioni), grazie all’aumento di utenti (70% in più rispetto al GP del Canada 2018.) L’intero weekend si è concluso con oltre 1 milione di visite per la sezione F1 di skysport.it

Sui social, il match mondiale delle Azzurre ha ottenuto 456 mila interazioni (di cui il 66% da Instagram), 455 mila (di cui il 65% da Instagram) invece per il GP del Canada (fonte Nielsen).