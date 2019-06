Per seguire una figlia si fa di tutto. Anche un migliaio di chilometri alla guida di un camper. Quello acquistato da papà Sergio per raggiungere Barbara. Insieme, ovviamente, a mamma Marilena. Una spesa ripagata dalla doppietta della azzurra, all'esordio mondiale contro l'Australia. E da una vittoria che in pochi si aspettavano. "La dedica è per la nipotina nata due mesi fa", spiega mamma Bonansea dal camper che resterà in Francia per tutto il periodo di permanenza della figlia.

Emozionati e ripagati dei tanti sacrifici fatti. "Tra qualche giorno (il 13 giugno, ndr.) Barbara compirà 28 anni. Conntando che gioca a calcio da quando ne aveva meno di 6, significa che sono oltre 20 anni che tira calci ad un pallone". E dire che la punta della Juventus all'inizio non voleva giocare... con i maschietti. "Si sentiva bloccata, essendo l'unica femmina. Poi noi l'abbiamo incoraggiata e da quel momento non ha più smesso di giocare". Per fortuna.