Diversa è la situazione in altri paesi del mondo, le cui nazionali sono avversarie delle ragazze della nostra nazionale.

Gli USA, il Giappone, l’Australia e i Paesi del Nord Europa sono, tra gli altri, le nazioni che hanno il più avanzato movimento calcistico femminile, e che riconoscono le calciatrici, al pari dei loro colleghi maschi, come sportive professioniste.

Emblematico il caso degli Stati Uniti, dove le giocatrici della nazionale stanno da tempo portando avanti una battaglia contro la Federazione per avere lo stesso trattamento riservato alla selezione maschile: le ragazze, infatti, hanno accusato in più occasioni la Federazione di “discriminazione di genere”, denunciando pubblicamente la disparità per quanto riguarda premi e ricompense in denaro, riconosciuti in quantità minore rispetto alla squadra maschile, oltre a una minor attenzione anche in relazione a qualità e quantità di allenamenti, trasferte, stage di preparazione fisica e tattica, cure mediche e strutture.

Poiché la Federazione, malgrado le ripetute richieste, non ha mai accolto tali istanze, a marzo 2019 (quindi pochi mesi prima dell’inizio dei Mondiali) le 28 giocatrici della Nazionale statunitense hanno depositato al Tribunale di Los Angeles una class action contro la United States Soccer Federation accusandola di institutionalized gender discrimination.

Al di là di questi aspetti, tuttavia, ci sono anche altri elementi che meritano di essere analizzati: sicuramente, come accade per i colleghi maschi, durante i Mondiali si metteranno in luce molti talenti e alcune di queste giocatrici potrebbero ricevere offerte da campionati e club più evoluti.

Anche per queste giocatrici, pertanto, si porranno tutte le problematiche connesse ai trasferimenti internazionali di calciatori, con una sempre maggior attenzione agli aspetti giuslavoristici, fiscali e di gestione dei diritti di sfruttamento economico dell'immagine.

Infine, un elemento commerciale, che però è utile per capire quanto il fenomeno del calcio femminile stia incrementando il proprio valore: come potranno notare gli spettatori delle partite del Mondiale, quest’anno per la prima volta i brand che forniscono le divise delle calciatrici hanno iniziato a produrre abbigliamento tecnico (maglie, pantaloncini, tute ecc.) studiato e realizzato appositamente per un corpo femminile permettendo alle ragazze di abbandonare i materiali pensati esclusivamente per i colleghi di sesso maschile.

Il fatto stesso che aziende leader dell’industria abbiano investito nella produzione di linee create ad hoc per il calcio femminile risulta un’ulteriore prova di come l’industria del calcio femminile sia ormai riconosciuta come parte integrante di tutto il sistema calcistico.