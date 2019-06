Cristiana Girelli si gode il post Australia, ma la testa è già all’appuntamento di venerdì contro la Giamaica. La numero 10 dell’Italia è la calciatrice che ha vinto più di tutte e che ha segnato più gol in maglia azzurra, ma anche la compagna "casinista" e trascinatrice. E, dopo la "firma" sulla Macarena per festeggiare la vittoria all’esordio ("Sono io a scgliere le colonne sonore della squadra e non mi dispiace se mi dicono che sono vintage perchè ho scelto una hit di 20 anni fa", l’attaccante 29enne della Juventus e dell’Italia si è concessa anche un… tricolore. Da indossare sulle unghie. Che sia un portafortuna? Per adesso è andata bene, il resto lo sapremo solo venerdì dopo la partita contro la Giamaica, "un avversario da non sottovalutare- spiega la compagna Elisa Bartoli- anche per non vanificare la vittoria dell'esordio. Serve la stesso atteggiamento e la medesima convinzione che abbiamo avuto contro l'Australia".

E intanto le compagne (immagine tratta dalle Stories di Instagram del portiere Laura Giuliani) si rilassano...giocando alla Playstation. Ovviamente solo sifde a calcio!