AUSTRALIA-BRASILE 3-2

27’ Marta (B), 38’ Cristiane (B), 46’ Foord (A), 58’ Logarzo (A), 66’ aut. Monica (A)



Australia (4-3-3): Williams; Carpenter, Kennedy, Catley, Kellond-Knight; Yallop, van Egmond, Logarzo; Gielnik (80’ Raso), Foord (60’ Roestbakken), Kerr.



Brasile (4-4-1-1): Barbara; Santos, Kathellen, Monica, Tamires; Debinha, Formiga (46’ Luana), Thaisa, Andressa; Marta (46’ Ludmila); Cristiane (75’ Beatriz).



Ammoniti: Andressa, Luana, Formiga.

L’Australia risorge dalle ceneri e ribalta il Brasile. È questo il riassunto della prima gara della seconda giornata del Girone C dei Mondiali femminili, che ha visto cadere un’altra delle favorite alla vittoria finale della competizione. Le brasiliane, nonostante il doppio vantaggio firmato Marta-Cristiane, non hanno saputo amministrare e sono finite preda della rimonta australiana. Un risultato, il 3-2 di Montpellier, che ha un doppio e contrastante significato per l’Italia: al momento le Azzurre di Milena Bertolini si trovato a pari merito (3 punti in classifica) con le altre due temibili rivali, e una vittoria contro al Giamaica (o, in alternativa, un pareggio) potrebbe regalare il primo posto momentaneo in solitaria alle Azzurre, in attesa della terza sfida da giocare proprio contro il Brasile. E' pur vero, però, che con questa vittoria l'Australia torna prepotentemente in corsa per la qualificazione e torna a essere anche per l'Italia un ostacolo verso la qualificazione al turno successivo.

La situazione del Girone C dell'Italia

Alla vigilia di Giamaica-Italia, dunque, il Girone C dei Mondiali femminili è in grande equilibrio: appaiate a quota 3 punti ci sono Brasile, Australia e Italia, con le Azzurre che hanno però ancora da disputare la seconda giornata. La Giamaica, dopo una gara giocata, è ferma a zero. Si deciderà presumibilmente tutto al terzo turno, quando si incontreranno Australia-Giamaica e Italia-Brasile. Nell'ipotesi che si termini con tre squadre a 6 punti, sarà decisiva la differenza reti. Con due vittorie, in ogni caso, è quasi certo il passaggio del turno anche della terza classifica, con le quattro migliori dei gironi che accederanno alla fase a eliminazione diretta della competizione.