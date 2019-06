C'è un'Italia che fa sorridere e rende orgogliosi: quella del calcio femminile, grazie alle azzurre di Milena Bertolini che si qualificano agli ottavi di finale della Coppa del Mondo dopo la vittoria sulla Giamaica. Un 5-0 che non lascia spazio a ulteriori discussioni, firmato dalla tripletta di Cristiana Girelli e dalla doppietta di Aurora Galli: 6 punti nel girone, come Brasile e Australia. Proprio l'ultimo match contro il Brasile sancirà la posizione finale, ma il primo grande traguardo è stato raggiunto. "Grande traguardo", queste le parole di Bertolini alla fine del match: "Era una partita fondamentale per noi, ci giocavamo gli ottavi, il nostro obiettivo e il nostro sogno. E l'abbiamo sentita a livello emotivo, eravamo un po' bloccate".

"Tanta roba"

Poi però il rigore di Girelli ha cambiato tutto e le azzurre hanno dominato il match. Tripletta di Girelli, doppietta di Galli. Un risultato importante anche in ottica differenza reti. "Sono molto felice - ha aggiunto Bertolini - abbiamo raggiunto un grande traguardo. E' bello esserci, essere qua ed essere andate avanti. Per noi gli ottavi di finale sono tanta roba. Se mi avessero detto che dopo le prime due partite avremmo avuto 6 punti avrei pensato a uno scherzo. Siamo qui a rappresentare l'Italia, vogliamo sentirla con noi". Poi una battuta su Girelli che, alla vigilia, non era sicura di giocare: "Le ho detto proprio questo... mi ha ringraziata, ma le ho detto che sono io a ringraziarla", ha concluso.