Sono passati 40 anni da Albachiara, il primo grande successo di Vasco Rossi. Una canzone capolavoro, diventata un cult, anche per chi doveva ancora nascere quando il rocker emiliano la cantava per la prima volta, nel lontano 1979. Come le ragazze azzurre che oggi (diretta dalle 17.30 su Sky Sport Mondiali e Sky Sport Uno) tenteranno l’impresa di qualificarsi agli ottavi contro la Giamaica nella seconda partita del Mondiale di Francia. A guidare il coro la Ct Bertolini, grandissima fan di Vasco.

“E quando guardi con quegli occhi grandi. Forse un po' troppo sinceri, sinceri. Si vede quello che pensi, quello che sogni” -canta Vasco -dopo aver battuto ogni record riempiendo lo stadio di San Siro per sei concerti, adesso atteso il 18 e 19 giugno all’Arena Fiera di Cagliari - nella canzone che in pochi non sanno a memoria. E il sogno è anche una delle parole più ricorrenti tra le calciatrici dell’Italia, tornate a giocare una Coppa del Mondo dopo 20 anni di assenza: “I sogni non sono poi così lontani, bisogna sempre rincorrerli”, ricordano le ragazze.

E allora, avanti Azzurre, con la faccia pulita.