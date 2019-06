CANADA-NUOVA ZELANDA 2-0

46' Fleming (C), 79' Prince (C)

CANADA (4-4-2): Labbe; Riviere (75' Chapman), Buchanan, Zadorsky, Lawrence; Prince (84' Leon), Scott, Schmidt, Beckie (83' Quinn); Sinclair, Fleming.

NUOVA ZELANDA (4-4-2): Nayler; Bott (18' Longo), Stott, Erceg, Riley; Chance, Percival, Bowen, Hassett (86' Kete); Gregorius (62' Green), White.

Obiettivo qualificazione centrato per il Canada, che batte la Nuova Zelanda e vola a 6 punti in classifica nel girone E. Successo meritato per le canadesi, che hanno la meglio nella ripresa con i gol di Fleming e Prince. La Nuova Zelanda inizia la gara con grande aggressività. Ma il primo tentativo è per il Canada, che all'8' ci prova con una conclusione di Sinclair che viene bloccata da Nayler. Molto più incisivo l'attaccante canadese al 17': questa volta il suo colpo di testa viene respinto dalla traversa. La Nuova Zelanda prova a uscir fuori con maggior coraggio nella seconda parte del primo tempo, senza però impensierire Labbe. E il primo tempo scivola via così, con l'unica emozione della traversa colpita da Sinclair. Nel secondo tempo, invece, il Canada riesce subito a sbloccare il punteggio: grande azione di Prince sulla sinistra e preciso assist per Fleming, che con una conclusione d'interno fa 1-0. Dopo il vantaggio, Prince ha un paio di occasioni per il raddoppio e al 71' si vede respingere la conclusione da un miracolo di Nayler. Il 2-0 arriva però al 79', sempre con Prince che chiude così la partita.

La situazione nel girone E

Con questa vittoria il Canada ha chiuso il discorso qualificazione, ottenendo sei punti nelle due gare contro Camerun e Nuova Zelanda. Lo stesso punteggio lo ha totalizzato l'Olanda, che ha battuto le stesse due squadre nelle prime giornate. Il terzo e ultimo turno servirà quindi soltanto a decretare la squadra vincitrice del girone, essendoci in programma proprio Olanda-Canada.