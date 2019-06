Olanda, che seguito!

La partita tra Olanda e Camerun si è disputata allo Stade du Hainaut, nella città di Valenciennes, eppure per le arancioni era come giocare in casa per l’enorme seguito che ha la nazionale femminile. Una vera e propria marea, che ha invaso le gradinate dell’impianto. Si sono contati, infatti, circa 15 mila tifosi presenti a sostenere l’Olanda, sugli oltre 22 mila spettatori che hanno assistito all’incontro. Era già accaduto nella precedente sfida contro la Nuova Zelanda, che si è giocata a Le Havre, e che ha visto il successo delle olandesi col risultato di 1-0. L’effetto visivo è stato sorprendente, con lo stadio tutto colorato di arancione a sostenere le Leonesse. Anche in patria la nazionale femminile ha fatto registrare un enorme seguito, segno di un tifo molto appassionato e sentito in Olanda.

L’Olanda agli ottavi di finale

Con questa vittoria, l’Olanda ha conquistato gli ottavi di finale. Nella scorsa edizione del torneo, nel 2015, il cammino della nazionale olandese si era fermato proprio agli ottavi, mentre in tutte le altre edizioni non si era mai qualificata. Dunque, l’obiettivo stavolta è quello di migliorare il proprio record ai Mondiali. Resta da conoscere l’avversario, che può variare in base alla posizione con cui chiuderà il girone l’Olanda. Se arrivasse prima, affronterà la seconda classificata del gruppo D (una tra Inghilterra e Giappone); se dovesse chiudere al secondo posto, giocherà contro la prima qualificata del girone F (una tra Stati Uniti, Svezia, Cile e Thailandia).